التنمية المحلية توجه المحافظات بشن حملات لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم توجيه المحافظات والعاملين في المحليات بشن حملات على مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف قاسم لـ"الخليج 365"، أن القرار جاء وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في إطار مواجهة والوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.
وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .
وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.
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