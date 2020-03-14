وزير التعليم العالى: قد نضطر لمد الدراسة.. وخطة للانتهاء من 80% من المناهج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم أن السيناريوهات التى أعدتها الوزارة عقب قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تتضمن التعامل مع كل كلية ومعهد من خلال الطرق الحديثة التى تم اعتمادها. وأضاف عبد الغفار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه من الممكن مد الدراسة أسبوع أو أسبوعين إذا لزم الأمر وأن هناك خطة للانتهاء من 80% من المناهج عن طريق التقنيات الحديثة.

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