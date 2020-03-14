رئيس الوزراء: 109 إجمالى الإصابات بكورونا بمصر و3 سيناريوهات لمواجهته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين بداية من غدا تم خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة .
وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .
وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت ل109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفاؤهم.
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