شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 109 إجمالى الإصابات بكورونا بمصر و3 سيناريوهات لمواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين بداية من غدا تم خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة .

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وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .

وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت ل109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفاؤهم.