شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليق الدراسة.. الأزهر يسجل مناهج مارس وإبريل على بوابة المشيخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات خاصة، أنه وجه بتسجيل جميع مناهج شهرى مارس وإبريل، لنشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، كبديل بعد قرار تعطيل الدراسة لمدة اسبوعين، مشيرًا إلى أن القطاع سيستحدث عددا من الوسائل التعليمية البديلة.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم شرح المناهج أون لاين لكافة المراحل التعليمية بدءا من السرعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، كما سيتم وضع جدول بالدروس، بالإضافة إلى استقبال أسئلة الطلاب الخاصة بالمناهج على مدار اليوم والرد عليها من قبل موجهى المادة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

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جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتعطيل الدراسة.

من ناحية أخرى، يواصل خط ساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، أن فيروسات الكورونا هى مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن أعراض المرض تتمثل فى الحمى والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، متابعا، إذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.