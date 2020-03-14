شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مصير المدرسين من تعليق الدراسة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 109 حالة، منهم 7 حالات بين طلاب بالمدارس، لافتا إلى أن مصير المدرسين من قرار تعليق الدراسة سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة، وأن المدرسين سيتوجهون للمدارس لحين إعلامهم بالقرار، وأن جدول امتحانات الثانوية العامة الذى تم اعتماده اليوم سارى كما هو. Advertisements وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، فيما يتعلق بامتحانات النقل سيتم الإعلان موقفها خلال ساعات، موضحا أنه سيتم إرسال ما هو مطلوب من المدرسين والإداريين لهم خلال الساعات القليلة القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: مصير المدرسين من تعليق الدراسة خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.