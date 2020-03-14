شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يعترف: خضعت لاختبار فيروس كورونا وانتظر النتائج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها نظاما ماليا قويا، وعملت بكل جهد من أجل مواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "دولتنا فى وضع اقتصادى أفضل".
وأضاف "ترامب"، قائلًا: "أمريكا لديها نظام مالى قوى ومع كل الأشياء التى فعلنها كان كل شيء رائع ويسير بشكل جيد.. ويجب أن يتحرك الاحتياطى الفيدرالى بشكل أفضل.. خضعت للفحص أمس والنتيجة ربما تكون بعد يوم أو يومين".
شائعات كثيرة طالت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا، حول حقيقة إصابته بفيروس كورونا العالمى، السبب فيها كم الشخصيات المصابة التى صافحها الرئيس الأمريكي. الأيام الماضية أعلن طبيب البيت الأبيض أن ترامب خالط مسئولا مطلع الأسبوع الماضى تبين أنه مصاب كورونا، وكذلك تناول ترامب العشاء الأسبوع الماضى مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلى المصاب بالفيروس.
وضيف آخر على العشاء اختلط بترامب لفترة وجيزة ثم ظهرت عليه الأعراض وتبين إصابته بخلاف نائبان فى الكونجرس صافحهما ترامب قبل لحظات من وضعهما فى الحجر الصحى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكى يعترف: خضعت لاختبار فيروس كورونا وانتظر النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.