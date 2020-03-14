شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يعترف: خضعت لاختبار فيروس كورونا وانتظر النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها نظاما ماليا قويا، وعملت بكل جهد من أجل مواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "دولتنا فى وضع اقتصادى أفضل".

وأضاف "ترامب"، قائلًا: "أمريكا لديها نظام مالى قوى ومع كل الأشياء التى فعلنها كان كل شيء رائع ويسير بشكل جيد.. ويجب أن يتحرك الاحتياطى الفيدرالى بشكل أفضل.. خضعت للفحص أمس والنتيجة ربما تكون بعد يوم أو يومين".

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شائعات كثيرة طالت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا، حول حقيقة إصابته بفيروس كورونا العالمى، السبب فيها كم الشخصيات المصابة التى صافحها الرئيس الأمريكي. الأيام الماضية أعلن طبيب البيت الأبيض أن ترامب خالط مسئولا مطلع الأسبوع الماضى تبين أنه مصاب كورونا، وكذلك تناول ترامب العشاء الأسبوع الماضى مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلى المصاب بالفيروس.

وضيف آخر على العشاء اختلط بترامب لفترة وجيزة ثم ظهرت عليه الأعراض وتبين إصابته بخلاف نائبان فى الكونجرس صافحهما ترامب قبل لحظات من وضعهما فى الحجر الصحى.