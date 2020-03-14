شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب صافح 5 شخصيات مصابة بـ"كورونا" ولم ينتقل له الفيروس.. فما السر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعات كثيرة طالت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، حول حقيقة إصابته بفيروس كورونا العالمى ، السبب فيها كم الشخصيات المصابة التي صافحها الرئيس الأمريكي. الأيام الماضية أعلن طبيب البيت الأبيض أن ترامب خالط مسئولا مطلع الأسبوع الماضي تبين أنه مصاب كورونا، وكذلك تناول ترامب العشاء الأسبوع الماضي مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي المصاب بالفيروس.
وضيف آخر على العشاء اختلط بترامب لفترة وجيزة ثم ظهرت عليه الأعراض وتبين إصابته بخلاف نائبان في الكونجرس صافحهما ترامب قبل لحظات من وضعهما فى الحجر الصحى.
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