مصر | 18 أبريل.. الحكم في دعوى وقف المزاد العلني على أراضي النوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 أبريل.. الحكم في دعوى وقف المزاد العلني على أراضي النوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.

وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 11597 لسنة 70، إنّ أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبوسمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض زعزعة الأمن والاستقرار، فهم من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.

وأكدت الدعوى أنّ ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة تهديدا صارخا، ما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، التي جاء نصها صريحا على أن: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، وبينها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وفيما يلى نستعرض أهم معالم النوبة فى مصر:

1- جزيرة النباتات

تكونت نتيجة رسوب طمى النيل فى وسط المياه لتصبح جزيرة خضراء مليئة بالنباتات الاستوائية، وبها 17 حوضًا من النباتات شبه الاستوائية والاستوائية والشجيرات والأشجار والنخيل، وتعد الحديقة النباتية بأسوان من أعظم مراكز البحث في مصر كما أنها من أقدم الحدائق النباتية الموجودة في العالم، وبها 7 من أندر مجموعة من النباتات فى العالم.

2- قرية غرب سهيل

أشهر أحد التجمعات النوبية فى أسوان وتقع فوق سفح رملى غرب نهر النيل، يعود تاريخها إلى مائة عام، عند بناء خزان أسوان القديم، وتمتاز بالطابع النوبى بألوانها الخلابة، ويقوم سكانها بتربية التماسيح داخل المنازل، الأمر الذى يجذب السياح إلبها.

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3- جزيرة فيلة "أجيليكا"

تحتوى على معبد وآثار فيلة التى غمرها نهر النيل، لذلك هي من أهم جزر النوبة، وتم نقل تلك الآثار وإعادة تجميعها مرة أخري على بعد نصف كيلومتر من الجزيرة، وتقدم فيها العديد من العروض المستمرة للصوت والضوء بجميع اللغات المختلفة.

4- جزيرة هيسا

أحد أقدم جزر النوبة وسميت نسبة إلى الملك الفرعونى "هيس"، حيث يعيش سكانها الحياة بدائية، ويقام فيها حفلات الرقص والغناء الفلكلورية، التى تجذب السياح، بالإضافة إلى أصناف الطعام والشراب النوبى المميزة.

5- متحف النوبة

أنشأته منظمة اليونسكو فى مصر لعرض الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، كما يستعرض تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الآن، بالإضافة إلى أهم العادات والتقاليد النوبية، واللغة النوبية العريقة التى لا تكتب وتورث فقط.

6- معبد أبو سمبل

في هذه المنطقة الأثرية مبانٍ مثيرة للعجب مثل معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل، ودار عبادة إيزيس في جزيرة فيلة اللذان أمكن إنقاذهما أثناء بناء سد أسوان بفضل حملة دولية أطلقتها اليونسكو، عام 1960 واستمرت حتى العام 1980.

