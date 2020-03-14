مصر | "الداخلية" تواصل جهودها لمساعدة المتضررين من الطقس السيئ

قالت وزارة الداخلية، إن أجهزتها تواصل الجهود لمساعدة المضارين من موجة الطقس السيئ، في ظل التداعيات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد.

ويأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، لاسيما في المواقف الطارئة التى تتطلب تدخل أجهزة الأمنية.

وتلقت العديد من الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض المناطق والقرى بمحافظتي القاهرة والجيزة (15 مايو " القاهرة" - العزبة الشرفية، كفر الديسمى، عرب السودان، عرب أبوساعد " الجيزة" )، الأمر الذي أدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة وتأثر مساحات من الأراضي الزراعية والمنازل السكنية.

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ من قوات الحماية المدنية مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة وتم التعامل مع البلاغات المختلفة بإنقاذ العالقين في المنازل المنهارة جزئيًا، كما تم انتشال السيارات العالقة بالمياه وإنقاذ قائديها.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحال البلاغات إستحسان ورضاء المواطنين، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع كافة البلاغات.

وفي ذات السياق فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة) على المواطنين المضارين من موجة الطقس السيىء ببعض المناطق بمنطقة 15 مايو.

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وكما رصدت مجموعة من الصور الملحمة البطولية لرجال الشرطة في وقت سابق بالقاهرة والجيزة في أثناء التعامل مع الأمطار الكثيفة في الشوارع، حيث بادروا في شفط المياه وتحريك الطرق، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين

ويسابق رجال الشرطة من المرور والحماية المدنية الزمان للتعامل مع المياه الغزيرة المتساقطة بفعل الأمطار، في مشاهد حضارية وراقية، تنم على وطنية جهاز الشرطة المصري، وظهورهم في وقت الأزمات والاحترافية في التعامل معها.

ولقيت هذه المشاهد الإنسانية استحسان المواطنين الذين قدموا الشكر لرجال الشرطة الذين يعملون برجولة أسفل مياه الأمطار الغزيرة، وبالرغم من الأمطار الغزيرة المتساقطة في الشوارع، والتزام كثير من المواطنين بمنازلهم بسبب سوء الأحوال الطقسية، إلا أن رجال الشرطة يتواجدون في الشوارع لأداء رسالتهم النبيلة، في تسيير حركة الطرق.

ورجال الداخلية لا يكتفون بتنظيم وتحريك المرور، وإنما يساهمون في إزالة تجمعات المياه، من خلال سيارات الشفط التابعة للحماية المدنية، ويسطرون مشاهد إنسانية في الشوارع، من خلال التعامل مع الأشخاص الذين قادتهم الظروف للتواجد في الشوارع وتسهيل مهمة وصولهم لمنازلهم بسلام وأمان.

ولم تكتف وزارة الداخلية بالتواجد الميداني في الشوارع للتعامل مع مياه الأمطار، وإنما وضعت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات للمواطنين المتواجدين في الشوارع للعبور لبر الأمان، من خلال عدم السرعة المرتفعة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، والالتزام بالحارة المرورية.

بالإضافة إلى عدم الاستخدام المفاجىء للفرامل، وتجنب رفع أصوات "الكاست" وإطلاق أضواء الإنتظار، وجلوس الأطفال بالمقاعد الخلفية في السيارات، وعدم وضع الطفل أمام عجلة القيادة، والالتزام بتعليمات رجال المرور، وتوخي الحذر حتى الوصول سلامين للمنازل.