أخبار مصر | "الدراسة من المنزل".. وزير التعليم يعلن آليات الدراسة خلال فترة التأجيل

ولطلاب الثانوية العامة قال الوزير أنه يوجد محتوى لهم ومواد أون لاين على بنك المعرفة وستعلن الوزارة عن كافة الآمور خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف يعلن كامل الخطة الخاصة بالوزارة بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مؤكدًا أن حتى هذا الحين المعلمون ليسوا إجازة.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أننا نتابع تطورات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية على مستوى العالم، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ اللحظة الأولى وجود 3 مراحل لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، الأولى احترازية، لبحث الإجراءات الوقائية المختلفة، والثانية في حال ما إذا بدأت تظهر حالات وهي المرحلة الحالية، والثالثة وهو ما ندعو الله ألا تمر به مصر، وهو الوصول لتفشي الوباء.

وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق هذا الدليل، موضحًا أن قرار إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، هو إجراء وقائي واحترازي لمنع والحد من الاختلاط في هذه المنشآت المهمة جدًا، موضحًا أن التوجيه لأي أنشطة تعليمية، مشيرا إلى أن التوجيه يضم أي أماكن يحدث فيها أنشطة تعليمية.

وأوضح أنه سيتم إيقاف وتعليق الأنشطة في مراكز الشباب، مثل التدريب والألعاب البدنية وحمامات السباحة، للحد من الاختلاط.

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