أخبار مصر | توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه عاجل من الحكومة لوزارة الداخلية بشأن "المراكز التعليمية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة وجهت وزارة الداخلية بإيقاف أي مراكز تعليمية، أو أماكن يتم ممارسة أنشطة تعليمية بها لمدة أسبوعين، مؤكدا أن الهدف من القرار هو الحد من الاختلاط، لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن القرارات شملت تعليق الأنشطة الرياضية أيضًا.