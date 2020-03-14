أخبار مصر | "أمهات مصر" يشيدن بقرار السيسي الخاص بتعليق الدراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يشيدن بقرار السيسي الخاص بتعليق الدراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من غد الأحد.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن قرار الرئيس السيسي يصب في مصلحة وحياة أبنائنا الطلاب وحفاظا عليهم وخوفا وتحسبا من انتشار فيروس كورونا المنتشر عالميا، مقدمة الشكر للرئيس السيسي علي قراره الذي اتخذه في الوقت المناسب.
وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بإعداد خطتها حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن بعد قرار تعليق الدراسة وكيف سيتم التعامل مع الطلاب والمناهج والامتحانات عقب استئناف الدراسة.
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.
ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، الصادر، مساء اليوم السبت، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.
جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.
وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
وشهدت محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضى، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.