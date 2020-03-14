أخبار مصر | "أمهات مصر" يشيدن بقرار السيسي الخاص بتعليق الدراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يشيدن بقرار السيسي الخاص بتعليق الدراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بداية من غد الأحد.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن قرار الرئيس السيسي يصب في مصلحة وحياة أبنائنا الطلاب وحفاظا عليهم وخوفا وتحسبا من انتشار فيروس كورونا المنتشر عالميا، مقدمة الشكر للرئيس السيسي علي قراره الذي اتخذه في الوقت المناسب.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بإعداد خطتها حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن بعد قرار تعليق الدراسة وكيف سيتم التعامل مع الطلاب والمناهج والامتحانات عقب استئناف الدراسة.