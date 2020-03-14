أخبار مصر | عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، الصادر، مساء اليوم السبت، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.

وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، ما تم تداوله بشأن تأجيل الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة، وما تم تداوله يخص دولة أخرى غير مصر.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء، المحافظين بتعطيل الدراسة اليوم على مستوى الجمهورية، حيث أكد لمحافظ بني سويف، ضرورة تحسين مخرات السيول، والعمل على جاهزيتها بصورة كبيرة تحسبا لحدوث سيول.

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وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع يومى الخميس والجمعة الماضيين إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة، أنهم تلقوا شكاوى من مسئولي عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم في الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة.

ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه نظرًا لظروف حالة الطقس التى تمر بها البلاد فقد قرر الدكتور وزير التربية والتعليم تفويض المحافظين بالمحافظات التى تعمل بها الدراسة يوم السبت باتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة اليوم كل فى محافظته وفق ظروف الطقس بالمحافظة مع استمرار امتحانات الدبلومة الأمريكية فى موعدها اليوم.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه تعليمات مهمة للمدارس بسبب الطقس السيء وكيفية التعامل مع تجمعات المياه فى المدارس وسقوط الأمطار، لضمان سلامة الطلاب فى المدارس، لتطبيقها عقب عودة الدراسة الأحد المقبل.

وشدد نائب الوزير، على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء.

كما شدد على تغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة، والتأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفى حال عدم تحسن حالة الجو.