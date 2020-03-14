شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقرر تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، وجها بتعليق أي نشاط رياضي أو تعليمي خلال أسبوعين للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، الجميع خاصة كبار السن تجنب أماكن التجمع العامة والمحافظة على النظافة الشخصية، مؤكدًا أنه «لن نتأخر في اتخاذ أي إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس».

كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من الأحد ١٥ مارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.