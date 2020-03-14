شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: تعليق الدراسة قرار مكمل لكل الجهود العالمية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراجعة ما تم إجراؤه من قبل الحكومة والأجهزة المختصة في أحداث الأيام الماضية الخاصة بالسيول واحتواء تداعياتها وهو ما تم بشكل كبير جدا، كما شهد الاجتماع أيضا جزء آخر خاص بإجراءات الدولة في مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأى تداعيات محتملة.

أضاف «راضى»، خلال مداخلة هاتفية مع «راديو مصر»، أن هناك إجراءات شاملة عاجلة للحكومة، مشددا على أن هناك إرشادات من منظمة الصحة العالمية بمنع التجمعات لمنع انتشار الفيروس، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه على الفور بدءًا من غد الأحد ولمدة أسبوعين بتعليق الدراسة في كل الجامعات والمدارس، وهو إجراء احترازى.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا الإجراء يأتى مكملا لكل الجهود التي تحدث على مستوى دول العالم التي قامت بمثل هذا الإجراء، مشددا على أن الخطة الكاملة للحكومة تشترك فيها جميع الوزارات والأجهزة.