شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تعقيم جميع المنشآت الحكومية منعًا لانتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة هو إجراء احترازي ووقائي لمنع الاختلاط في هذه المنشآت.

أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مساء السبت، أن «نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا تزال محدودة مقارنة بدول العالم».

وأكد «مدبولي» أنه «سنقوم بتعقيم جميع المنشآت الحكومية تحسبا لانتشار فيروس كورونا».