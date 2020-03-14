شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لقرار السيسي.. جامعة الأزهر تعطل الدراسة لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليق الدراسة بجميع الكليات لمدة أسبوعين؛ وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد. وأوضحت الجامعة، في بيان، السبت، أن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك أطقم العمل و«النوبتجيات» التي يحتاجها العمل بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

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