شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار تعليق الدراسة.. مؤتمر صحفي لـ«مدبولي» و4 وزراء (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، السبت، في مقر مجلس الوزراء، بحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والدولة للإعلام.

يأتي ذلك بعد نحو ساعة من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 15 مارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد,