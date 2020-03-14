شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد طقس مستقر، غداً الأحد، باستثناء شبورة كثيفة صباحاً على بعض المناطق.

وتشهد البلاد شبورة صباح الأحد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وعن توقعات بعد غدً الاثنين، توقعت أن يسود طقس مائل للدفء على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وعن الرياح فستكون خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إلى جانب شبورة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

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وتتراوح الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبري «23 – 14''، والوجه البحري» 22 – 13 «، والسواحل الشمالية الغربية» 21 – 13 «، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء» 21 – 13 «، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر» 25 – 16 «، شمال الصعيد» 25 – 12 «، جنوب الصعيد» 31 – 15».

أما طقس الثلاثاء، فهو مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على القاهرة الكبرى، دافيء على شمال الصعيد، معتدل على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على جنوب الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشبورة صباحاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

والرياح خفيفة إلى معتدلة على شمال وجنوب الصعيد، معتدلة إلى نشطة على القاهرة الكبرى، نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتتراوح الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبري «21 – 13»، والوجه البحري «20 – 12»، والسواحل الشمالية الغربية «18 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «19 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 16»، شمال الصعيد «24 – 12»، جنوب الصعيد «30 – 15».