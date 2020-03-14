شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأرصاد: تحسن في حالة الطقس واستمرار الأمطار ببعض مدن سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبراء هيئة الأرصاد، أن حالة تحسن الطقس بدأت بعد ظهر اليوم السبت، حيث هدأت سرعة الرياح على معظم مناطق الجمهورية، وفرص سقوط الأمطار انعدمت تماما فى أغلب المناطق، مع استمرار وجود فرصة سقوط أمطار على سيناء، لافتة إلى وجود سيول ببعض المناطق بها الآن، مثل مدينة أبو دريس، والعريش، ويتم التعامل معها حاليا، ومن المنظر أن يعود الطقس إلى طبيعته خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه مع صباح غدا الأحد، نشهد طقس مستقر على كافة الأنحاء، دافئ نهارا بالتزامن مع سطوع الشمس، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة التى ستتواجد على الطرق السريعة، ومن الممكن أن تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة

Advertisements

وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا كثيفة تصل لحد الضباى، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.