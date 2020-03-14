شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يناقش آلية نقل الأسواق العشوائية خارج المدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية نقل الأسواق العشوائية خارج مدن المحافظة، للقضاء على المشاكل المرورية داخل المدن، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها إجراءات السلامة والصحة المهنية، واشتراطات الأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى زيادة عدد الباكيات بها لإستيعاب أكبر عدد من التجار.

جاء ذلك خلال اجتماع «غراب»، اليوم السبت، مع الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والمهندس أسعد موسى وكيل وزارة الإسكان، ومديري إدارات الشؤون المالية والإدارية والقانونية بالديوان العام، لمناقشة آلية نقل الأسواق العشوائية خارج مدن المحافظة، وإعداد كراسات الشروط اللازمة لذلك، وملائمتها من الناحية القانونية والتسويقية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تطوير الأسواق، لتلبية إحتياجات المواطنين، وتسعى جاهدة لنقل الأسواق القديمة خارج المدن للحد من التكدسات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ،والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.