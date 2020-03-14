شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة»: وفاة صيدلى طعنه مدمن لرفضه صرف مواد مخدرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة الصيادلة، الصيدلى محمود كامل، الذي توفي متاثرا باصابته بعد طعنه على يد بلطجى، اثناء تادية عمله بصيدليته بمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، لرفضه صرف ادوية مخدرة له بدون وصفه طبية.

وقدمت النقابة التعازى لاسرة الصيدلى، داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكن الفقيد فسيح جناته، وأكدت انها ستساند اسرة الصيدلى وتقدم كافة الدعم اللازم لهم، كما سيتم متابعة اجراءات سير التحقيقات والمطالبة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم في الواقعة.

وطالبت بضرورة حماية الصيادلة الذين يعملون في الصيدليات في ظروف صعبة، ويقدمون خدمة طبية للمرضى ويعرضون انفسهم للخطر بالتواجد في الشارع في ظروف طقس سىء وفى ساعات الليل المتاخرة.