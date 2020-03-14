شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار في المحافظات.. انهيار أجزاء من طريق «شرم الشيخ» الجديد واستمرار عمليات شفط المياه بالمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اتصالات مع عدد من المحافظين، أمس، للاطمئنان على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في شفط تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية.

وأشاد الوزير، خلال اتصالاته، بجهود كافة العاملين بالأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالتعاون مع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى وباقى القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات.

وأعلن شعراوى إرسال قافلة إنسانية لقرية الدسيمى بمركز الصف، في الجيزة، تشمل كمية من مستلزمات المعيشة الأساسية لأهالى القرية الذين تضرروا من أزمة السيل بالإضافة إلى وصول 3 فرق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للدعم والمشاركة في عمليات شفط المياه.

في الإسكندرية، أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالمحافظة، أن 5 ملايين متر مكعب من الأمطار سقطت على المحافظة خلال يومى الخميس والجمعة، ما يفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى بـ5 أضعاف، معلنا الانتهاء من كسح 90% من تجمعات المياه.

وفى كفرالشيخ، تم استئناف عملية الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس وتشغيل ميناء الصيد ببرج البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأعلنت غرفة عمليات المنيا، برئاسة المحافظ اللواء أسامة القاضى، غلق طريق الصعيد الشرقى «الجيش»، وغلق الطريق الصحراوى الشرقى القديم، عند كمين زاوية الجدامى، بمركز مغاغة.

ووجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا، بتقديم الدعم والمساندة لنحو 20 سيارة نقل، عالقة على الطريق.

في جنوب سيناء، حاصرت السيول الجارفة مدينة أبورديس، وترددت أنباء عن وجود عالقين على الطرق، حيث قطع السيل الجارف الطريق المؤدى لطور سيناء وشرم الشيخ، وانهارت أجزاء من طريق «النفق- شرم الشيخ» الجديد، المزدوج في أول اختبار حقيقى له.

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وأغلقت الإدارة العامة للمرور بالسويس عدة طرق رئيسية تربط بين السويس والقطامية والعين السخنة والزعفرانة لحين انتهاء السيول، حرصا على الأرواح والممتلكات.

وفى البحيرة، استمر توقف الصيد في البحر الأبيض المتوسط من ميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو وبوغاز رشيد بمركز رشيد بسبب شدة الرياح.

وقامت المحافظة بإجلاء 800 شخص من قرية عفونة بوادى النطرون، المنخفضة عن سطح الأرض إلى 80 شقة تابعة للمحافظة بصفة مؤقتة، ونقلت الوحدة المحلية لمركز حوش عيسى أسرة مكونة من 3 أفراد عقب انهيار سقف منزلهم.

وفى الشرقية، تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، من سحب نحو 1.5 مليون متر مكعب، وهو أكثر من 3 أضعاف الطاقة اليومية.

وألغت الأقصر رحلات البالون الطائر، لليوم الرابع على التوالى، وأعلن محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى، السيطرة على التدفق الشديد لمياه السيل بمخر سنور، مشيرا إلى توفير أوجه الرعاية للأهالى ممن تم إخلاؤهم.

وفى البحر الأحمر، تعرض طريق رأس غارب- الزعفرانة للسيول الشديدة، ما أدى إلى قطع الطريق بمنطقة الكيلو 50 شمال رأس غارب.

وأغلقت إدارة مرور البحر الأحمر الطريق لحين الانتهاء من عملية رفع المياه وتحويل مجراها عن الطريق.

وفى الإسماعيلية، أعلن المحافظ اللواء شريف فهمى بشارة، إجلاء 137 أسرة، تأثرت منازلهم المبنية بالطوب اللبن بالأمطار والسيول وتم تسكينهم في أماكن تابعة لمديرية التضامن الاجتماعى.

في سياق متصل، أعلن محمد عطية، مدير مديرية تعليم القاهرة، تشكيل غرف عمليات بالمدارس والإدارات، لمتابعة المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب اليوم، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية فوراً بكافة المستحدثات والتأثيرات نتيجة حالة الطقس التي مرت بها البلاد.

وتم التنبيه على المدارس بفصل التيار الكهربائى حالة سقوط الأمطار حتى تجف الحوائط والجدران والأرضيات حرصا على سلامة الطلبة.