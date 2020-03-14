شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لقرار تأجيل الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. وأضافت أن الرئيس وجه بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن الدولة التي تأخذ القرار بمنع الدراسة يكون كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة الدولة، ويوجد في مصر أقل من 60 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينهم 28 تم شفاءهم، ولا يوجد بينهم طالب واحد في المدارس أو الجامعات، ولا يوجد على الأرض ما يستدعي توقف الدراسة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.