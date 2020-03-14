شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بعد قليل، بمقر مجلس الوزراء. حيث كانت الأيام الماضية قد شهدت نشاطا حكوميا لمواجهة آثار الطقس السيئ.

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