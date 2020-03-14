شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في بورسعيد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بيانا، عصر اليوم، أعلنت فيه تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس المحافظة وضواحيها «للطلاب فقط» بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان، وذلك حرصا على سلامة الطلاب ولحين الانتهاء من كسح مياة الأمطار من أفنية المدارس بواسطة الأجهزة المعنية ومجلس الأمناء والمشاركة المجتمعية.

وأكدت المديرية حضور جميع العاملين بالمدارس غدا للمعاونة في تجهيز المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب، والتنبيه على جميع مديرى المدارس بفصل التيار الكهربائي عنها.