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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفتح مركز شباب الصف البلد وتجهيزه بكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال عدد من أبناء قرية الديسمي التي تضررت من مخرات السيول نتيجة سوء الطقس الذي شهدته البلاد.

كما كلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالاستعداد التام وتوفير كافة التجهيزات بمركز شباب أبو سنه، ومركز شباب الجزيرة الشقراء، ومركز شباب جنوب الصف؛ لاستقبال باقي أسر قرية الديسمي بعد أن تسلمها الجيش لإجراء شفط المياه بمعداته.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد وجه بفتح مراكز الشباب لاستضافة الحالات التى تضررت من موجة الطقس السيئ، وفتح المنشآت الشبابية أمام العالقين المسافرين بين المحافظات بعد توقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.

وزير الشباب والرياضة يوجه باستضافة أهالي قرية الديسمي بمراكز شباب الصف

وزير الشباب والرياضة يوجه باستضافة أهالي قرية الديسمي بمراكز شباب الصف

وزير الشباب والرياضة يوجه باستضافة أهالي قرية الديسمي بمراكز شباب الصف