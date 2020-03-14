شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حقوقية تكرم رئيس قسم جوازات الجيزة لحسن تعامله مع اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، المقدم خالد أبودَاوُدَ، رئيس قسم جوازات الجيزة، نظرًا لجهوده وحسن تعامله مع اللاجئين والمقيمين في مصر وتيسر الإجراءات المطلوبة.

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وقال أحمد بدوي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الجهود المبذولة من قبل الجوزات لتحسين وتسهيل الإجراءات للاجئين والمقيمين تمثل خطوة إيجابية في ظل تزايد الأعداد للوافدين واللاجئين في مصر. وأضاف «بدوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن السياسات والإجراءات المتبعة سوف تسهل وتخفف الأعباء على طالبي خدمات الإقامة بكافة أنواعها، وجاء التكريم لما يقدمه المقدم خالد أبودَاوُدَ، وكافة العاملين والقائمين على تقديم خدمات الإقامة بالإدارة من جهود وحسن تعامل.

وأشار «بدوي» إلى أن مؤسسات الدولة المصرية تنظر إلى اللاجئين إلى أنهم في بلدهم الثاني، وليسوا لاجئين، وهو ما جاء في تصريحات أكثر من مسؤول رسمي، وعلى رأسهم، رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء، ومنهم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج.

وقدر «بدوي» عدد اللاجئين والمقيمين في مصر من جنسيات عربية وإفريقية بنحو 5 ملايين لاجئ، معتبرًا أنهم يتمتعون بكافة الحقوق مثل المصريين، مدللا على ذلك بأنهم يعيشون مندمجين بالمجتمع المصري وليس في مخيمات أو تجمعات خارج حدود المدن كما هو الوضع في العديد من البلدان الأخرى.