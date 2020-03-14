شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تنبؤات «الأرصاد»: الأحد بلا أمطار.. وشبورة تصل لحد «الضباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غداً الأحد سيكون بلا أمطار، ولكن هناك شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه لم يتم قياس كمية المطر التي سقطت على مصر خلال العاصفة، وذلك إلى أن تنتهي الحالة تماماً.

وحول معرفة الناس بالعاصفة من صفحات السوشيال ميديا قال شاهين: «لقد حذرنا من العاصفة من عصر يوم الاثنين، وهي فترة كافية، وكنا قبلها على تواصل مع الجهات المعنية».