شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إبراهيم فخر يستأنف تصوير «خيط حرير» بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف المخرج إبراهيم فخر تصوير مشاهد مسلسل «خيط حرير» في منطقة الهرم، بعد توقف عملية التصوير، بسبب سوء الأحوال الجوية على مدار اليومين الماضيين، ويسابق فريق العمل الزمن للانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل للحاق بالموسم الرمضاني 2020.

Advertisements

وتدور أحداث مسلسل «خيط حرير» في إطار اجتماعي رومانسي يتخلله بعض المواقف الكوميدية حول عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، ويعتبر العمل ثالث تعاون للفنانة مي عز الدين مع المؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج إبراهيم فخر، بعد أن قدموا معًا مسلسلي «وعد» و«رسايل».

مسلسل «خيط حرير» من ﺇﺧﺮاﺝ إبراهيم فخر، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة مي عز الدين ومحمود عبدالمغني ونيكولا معوض ومي سليم وسوسن بدر وولاء الشريف وصفاء الطوخي.

وكانت آخر مشاركات مي عز الدين في عالم الدراما من خلال مسلسل «البرنسيسة بيسة» للمخرج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، كما ظهرت في فيلم «الفلوس» لتامر حسني كضفية شرف في نهاية الفيلم.