شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخصص 16.7 مليار دولار للوقاية من الأوبئة ومكافحتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار خصصت الحكومة الصينية 9 .116 مليار يوان (7 .16 مليار دولار) للوقاية من الأوبئة ومكافحتها في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية، أمس الجمعة. وقال فو جين لينج، المسؤول بوزارة المالية الصينية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، السبت: «إنه بينما تواصل الحكومة الصينية جهودها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتخفيف تأثير الوباء على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإيرادات المالية في الربع الأول من العام الجاري تأثرت مؤقتًا من تفشي المرض، وأنه تم تطبيق تخفيضات كبيرة على الضرائب والرسوم لدعم النمو الاقتصادي». وأوضح المسؤول الصيني أن اقتصاد الصين يتمتع بإمكانات ومرونة كبيرين، وأن حجم عائداتها المالية مازال كبيرا.

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