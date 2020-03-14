شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في خالة وزيرة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، كلا من اللواء مصطفى ياسين، للتعزية في وفاة المرحوم محمد سعيد فريد، والعميد عمرو عبدالرحيم، للتعزية في وفاة المرحومة خالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد ياسر عوض، للتعزية في وفاة المرحوم المهندس على محمد أبوسيف، والعميد تامر أحمد مصطفى، للتعزية في وفاة المرحوم عبدالموجود محمد على، وإبلاغ أسرهم خالص عزائه ومواساته.