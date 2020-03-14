شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يتفقد قصر البارون وشارع المُعز بعد موجة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم السبت، عددا من المواقع الأثرية بمحافظة القاهرة للاطمئنان والوقوف على حالتها بعد أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التي تراكمت على البعض منها، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، حيث وتضمنت الزيارة قصر البارون إمبارن بحي مصر الجديدة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية.

رافق الوزير خلال الجولة أحمد عبيد، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والعميد هشام سمير، مساعد الوزير للشؤون الهندسية، والمشرف على القاهرة التاريخية، والعميد هاني ممدوح، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية.

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وخلال جولته بقصر البارون إمبان تفقد العناني الموقع العام للقصر وقاعاته المختلفة، ومنطقة البانوراما (السطح)، كما تفقد اللوحات الإرشادية المعروضة بالقصر التي هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة الذي سيتم افتتاحه مع الافتتاح الوشيك للقصر، ووجه وزير السياحة والآثار المختصين بسيناريو العرض بتعديل أماكن بعض اللوحات حتي لا تخفي جمال بعض العناصر الزخرفية الفريدة بالقصر.

كما أكد وزير السياحة والآثار على سلامة مبنى القصر، وأنه لم يتاثر بأى أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لوجود مصارف المطر أعلى سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أى أضرار للمبنى وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة.

يذكر أن القصر يتضمن معرضا لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

وفي شارع المعز، تفقد وزير السياحة والآثار متحف النسيج المصري ومجموعة السلطان قلاوون، والتي تراكمت بالقرب منها خلال اليومين الماضيين مياه الأمطار، وقد تم كسح وشفط المياه تماماً أمس وعودة المنطقة لما كانت عليه.

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يتفقد عدداً من المواقع الأثرية