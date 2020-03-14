شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات عاجلة من «الكهرباء» لسرعة عودة التيار للقاهرة الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بجولة تفقدية داخل مدينة القاهرة الجديدة لتفقد الخسائر التي تسببت بها سقوط الأمطار خلال اليومين الماضيين.

من جانبه، قال المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم الدفع بمولدات الكهرباء العملاقة للمناطق المتضررة من الانقطاعات لحين القيام بعمليات الصيانة للغرف والمحولات التي تعرضت لخسائر كبيرة جراء سقوط الأمطار.

وأشار عفيفى إلى أن إصلاح الأعطال في تلك المناطق سيأخذ وقتا لذلك تم الدفع بتلك المولدات حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

إجراءات عاجلة لإعادة التيار الكهربائي للقاهرة الجديدة