شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مكثف بالمبني الإداري لـ"مصر للطيران" وأكاديمية التدريب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة مصر الطيران، اليوم السبت، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة، بتعقيم وتطهير المبنى الإداري الخاص بالشركة، حيث شملت أعمال التعقيم مداخل ومخارج المبنى وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين والمخازن والكافتريات، وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات، كما امتدت أعمال التعقيم لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكافة الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاة والكافتريات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،وتنفيذا لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو تنفيذ خطة تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية مصرللطيران ومواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأكد وزير الطيران أن عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تتم بدقة عالية وفقاً لأعلي المستويات العالمية و بإستخدام مواد تعقيم معتمدة عالمياً ، حيث تم تدريب وتأهيل القائمين علي عمليات التعقيم علي التعامل بحرفية عالية.

وأضاف منار أن هذه الإجراءات تتم بشكل مكثف أولاً بأول لمختلف المرافق والمواقع التابعة للوزارة وبخاصة المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لضمان تحقيق أعلي معدلات التطهير والتعقيم للحفاظ علي صحة الركاب والعاملين بالمطارات و الهيئات والشركات التابعه.