شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سائحون بالأهرامات يلتقطون صورا مع وزير السياحة.. ويهتفون: تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ قليل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، منطقة الاهرامات الأثرية ذلك للوقوف على حالة الحركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الجيزة خاصة بعد انقضاء موجة الطقس السيئ.

وأثناء جولته بمنطقة البانوراما بالأهرامات استقبل الدكتور خالد العنانى عددًا من الوفود السياحية من عدد من الجنسيات كانوا فى زيارة لمنطقة الأهرامات والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وهتف الوفد السياحى "تحيا مصر،، وشكرا جزيلا"، كما أعربوا عن سعادتهم بالاستمتاع بزيارة مصر وحضارتها الفريدة.

و أشار البعض منهم إلى أنهم جاءوا إلى مصر قادمين من بلادهم ولقضاء إجازتهم بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة، مؤكدين أنهم لا يوجد مبرر يمنع سفرهم إلى مصر وأن معدلات نسب الإصابة بالمرض فى مصر أقل من مثيلتها فى دول العالم بالإضافة إلى أن مصر تتمتع بجو مشمس وأن معظم الأماكن السياحية والأثرية بها فى أماكن مفتوحة.

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وقام وزير السياحة والأثار بجولة تفقدية فى شارع المعز والآثار الموجودة به والجهود التى بذلت لإزالة وشفط المياه التى تراكمت، وقام بزيارة مجموعة السلطان قلاوون حيث تم استعراض الجهود المبذولة مع محافظة القاهرة وحى وسط القاهرة ووزارة الداخلية وإدارة الصرف الصحى.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، تفقد قصر البارون إمبان بحى مصر الجديدة، واطمأن الوزير على المناطق الآثرية للتأكد من عدم تأثرها بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن المناطق الاثرية لم تشهد أى تأثر سلبى بحالة الطقس السئ والسيول خلال ال48 ساعة الماضية، لافتا إلى أنه قام بتفقد مجموعة من المناطق الاثرية صباح اليوم للاطمئنان على حالتها.

وأشار الدكتور العنانى، إلى أنه تفقد مسجد السلطان المنصور قلاوون، وشارع المعز، وقصر البارون، فى حين هناك لجان من الوزارة والمجلس الاعلى للأثار قامت بتفقد منطقة مصر القديمة لأنها منطقة منخفضة وقد تتأثر بكميات الامطار، وأضاف قائلا " إذا كان هناك أى خسائر سنعلن عنها فورا ولكن حتى الان جميع المناطق بحالة جيدة ومستمرون فى المتابعة لأن التأثير قد يظهر بعد الحالة بعدة أيام ".