شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للوقاية من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر فرع دسوق، بالتعاون مع وزارة الصحة فرع كفر الشيخ، بتعقيم مبان الكلية من مدرجات وطرقات ومكاتب وحمامات، وذلك فى إطار سعى جامعة الأزهر للوقاية والحماية من فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة الدكتور جمال عبد الوهاب الهلفي، عميد الكلية.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، لحماية لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين بالكلية، كما قامت الكلية بعمل ندوات ومحاضرات توعوية حول المرض بتعريفه وطرق الوقاية منه.

كما قامت الجامعة برش وتعقيم كافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، ومتابعة على مدار الساعة من خلال وحدة إدارة الأزمات بالجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وجميع عمداء الكليات.

فيما أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جولة ميدانية وأكد رئيس الجامعة أن غرفة العمليات الطارئة وإدارة الأزمات بجامعة الأزهر تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها مثل رش وتعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشآت الجامعية، إضافة إلى تنظيف أسطح المبانى من المياه التى خلفتها الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

Advertisements

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شهد صباح اليوم السبت، أعمال تطهير وتعقيم عدد من مبانى ومنشآت جامعة عين شمس، فى إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا بالجامعات.

كما شهد الوزير عمليات إزالة الآثار المترتبة على الأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين على بعض مبانى ومنشآت الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وفريق من إدارة الأزمات والحرب الكيمائية بالقوات المسلحة، بناءً على تكليف من القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتفقد الدكتور عبد الغفار مبنى كلية طب الأسنان، والعيادات واستراحة المرضى، كما تفقد عيادة طب الفم وعلاج اللثة وغرفة المحاكاة والمدرجات.