شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بشوارع المهندسين بعد استقرار الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز سيولة مرورية فى الاتجاهين بعد استقرار الأحوال الجوية، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير وسحب أى كثافات قد تظهر خلال اليوم.

كما شهد شارع الهرم سيولة مرورية فى الاتجاهين، وانتظمت حركة السير بميدان الجيزة والشوارع المؤدية إليه، وانتظمت حركة السير بشوارع الدقى.

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يذكر أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير للمرور، أعادت فتح 3 طرق صحراوية أمام حركة السيارات، وهى "طريق العين السخنة من بوابات القاهرة حتى بوابات العين السخنة وطريق الزعفرانة، وطريق الضبعة" مع تدعيم الطرق بالخدمات بعد فتحها أمام حركة المرور.

فيما يستمر غلق طريق الجلالة الصحراوى حتى الآن، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة ومراقبة حركة السيارات، ورصد أى معوقات مرورية.

وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل وأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية، وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاره ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.