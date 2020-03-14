شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدا بالكلية لرفع آثار الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة تعطيل الدراسة غدا الأحد بسبب إجراء بعض الإصلاحات داخل الأبنية التعليمية.

وقالت الصفحة الرسمية لعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "نظرا لموجة سوء الاحوال الجوية إلى تعرضت اليها البلاد خلال الايام السابقة ولوجود بعض الإصلاحات داخل الابنية التعليمية بكلية الهندسة- جامعة القاهرة- قررت إدارة الكلية تعطيل الدراسة غدا فقط الاحد الموافق 15 /3 /2020 بفرعى الكلية بالجيزة والشيخ زايد".

وأكد عميد الكلية، أن العمل مستمر بالنسبة لجميع الإدارات والموظفين بالكلية.

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كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن الجامعة تقدمت فى تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات، واحتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف QS الإنجليزى للتخصصات، حيث ظهرت فى الفئة من 101-150 متقدمة 50 مركز عن العام الماضى وبنسبة تقدم 33%، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتواكب الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، وأن يكون لها دور فى التحول نحو الاقتصاد الرقمى الذى أصبح يقود كل الاقتصاديات.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، أن التقدم الكبير الذى حققته الجامعة فى تصنيف QS الإنجليزى وتصدرها ثلاثة قطاعات من بين خمسة قطاعات وهى الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، يعكس الجهود المبذولة من الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث، والتوسع فى التخصصات البينية، ودعم احتياجات البحث العلمى وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميًا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم تطوير كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وإنشاء أول قسم للذكاء الاصطناعى بالكلية، فى إطار الاستراتيجية العربية للتحول الرقمى التى وضعتها جامعة القاهرة وأطلقتها بالتعاون مع حكومة أبوظبى وجامعة الدول العربية، وهى تمثل إضافة لهذا التخصص النوعى بالجامعة، وتعتبر نقلة كبيرة فى تطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية الهائلة على مستوى العالم.