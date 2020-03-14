شكرا لقرائتكم خبر عن فرق لرفع آثار الأمطار من المدارس تمهيدا لعودة الدراسة بالقاهرة غدا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة عمليات برئاسة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لمتابعة فرق المتابعة التى شكلتها المديرية للمرور على المدارس لرفع أثار الأمطار والعواصف من داخل المدارس، وحصر التلفيات، تمهيدا لبدء الدراسة غدا.

وأكد محمد عطية ، مدير المديرية ان مديرية تعليم القاهرة تعمل كخلية نحل لمواجهة آثار الطقس السئ الذي مرت به البلاد ومتابعة مدارس الإدارات ال(32) التابعة لها، حيث شكلت غرف عمليات بالمدارس والإدارات تحت إشراف مديرى عموم الإدارات التعليمية الذين تم تكليفهم بمتابعة المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب غدا وافادة غرفة العمليات المركزية بالمديرية فوراً بكافة المستحدثات والتاثيرات نتيجة حالة الطقس التي مرت بها البلاد، حيث تفقد مديري العموم وفرق المتابعة من الأزمات والكوارث والصيانة.

وشدد عطية بالتنبيه على المدارس، بفصل التيار الكهربائى حالة سقوط الأمطار حتى تجف الحوائط والجدران والارضيات حرصا علي سلامة أبنائنا الطلبة، والتخلص من تجمعات المياه في الافنية وفوق الأسطح، والتعاون مع الحي حال سقوط الأشجار وإبلاغه فورا لإزالتها، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك، والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، من خلال مسئول الصيانة بالمدارس، وشدد على مديري المدارس سرعة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور علي الفور، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس والدواوين، والالتزام بتعليمات الوزارة والمحافظة، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الزائرة الصحية، لحظة بلحظة.

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وواصلت فرق المتابعة بالمدارس رفع مياه الأمطار خارج الفصول والطرقات وكذلك فناء المدارس، ورفع الأشجار التى سقطت مع حصر التلفيات، وكذلك إعادة تركيب الأعلام.