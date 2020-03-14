شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد منشآت الجامعة لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وبعض قيادات الجامعة منشآت الجامعة وطرق المشاة والسيارات ومنطقة الشعار ومدخل الجامعة والمدينة الجامعية والمطعم المركزى والمدرجات والمتحف وقاعة العروض الكبرى، للوقوف على تداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة بجامعة حلوان وما أحدثته من تلفيات فى منشآت الجامعة، واتخاذ ما يلزم من شفط للمياه واصلاح للتلفيات.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم السبت، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام جامعة حلوان بمنشآتها بما يخدم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمحافظة على سلامتهم وإزالة أى عوائق تواجههم وتواجه العملية التعليمية، وبعد ما مرت به البلاد من أحوال جوية استثنائية غير مستقرة.

وشدد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على كافة المسئولين باستمرار المتابعة والتواجد الدائم بجميع القطاعات المختلفة بالجامعة .

وقدم الدكتور ماجد النجم الشكر لكل من عمل فى هذه الأجواء العصيبة لمتابعة طلاب المدينة الجامعية وخدمتهم وتقديم الوجبات الغذائية لهم.

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فيما تواصل جامعة حلوان عمليات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا فى كليات القطاع الخارجى تحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة.

ومن ناحية أخرى كان الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، قال أن الجامعة عملت على وضع خطط خلال الفترة الماضية يمكن تطبيقها فى أى حال من الأحوال تتضمن التعلم عن بعد خاصة فى ظل التوسع فى استخدام التكنولوجيا، كما أنه يمكن تطبيقها فى أوقات الأزمات، موضحا أن هناك خطة للتواصل مع الطلبة عبر الإنترنت.

وأضاف الدكتور ماجد نجم فى تصريح لـ" الخليج 365" أن جامعة حلوان بها حوالى 15 كلية من إجمالى جاهزة بخطط بديلة من خلال التعامل مع تسجيل المحاضرات وتقديمها للطلاب، ويمكن تطبيقها فى أى أزمة قد تسفر عن تعطيل الدراسة أو تعليقها لفترة، وهو ما يعد تجربة علمية نحو التحول الرقمى.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن تم توجيه الكليات التى تمتلك استوديوهات وخبرة فى مجال التحول للدراسة الأون لاين، لمساعدة الكليات الأخرى فى خطة التحول.