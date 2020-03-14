شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى عاجل لرئيس مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بعد قليل بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريراً بموقف الشكاوى الواردة أثناء فترة سوء الأحوال الجوية والأمطار.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت 5022 شكوى خلال يومى 12 و13 مارس 2020 حتى الساعة 2 ظهراً، حيث تلقت 2211 شكوى خلال اليوم الأول و2811 شكوى باليوم الثانى، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية‪.‬

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ولفت إلى أن اغلب الشكاوى كانت من انقطاع التيار الكهربى بواقع 2223 شكوى، يليها انقطاع أو ضعف مياه الشرب 1317 شكوى، ثم طلبات المواطنين لنزح مياه أمطار 796 شكوى، وشكاوى من طفح صرف صحى 396، كما وصل عدد بلاغات المواطنين حول وجود انفجارات في محولات او كابلات وأعمدة خطرة 231 شكوى، وكذا ظهرت بلاغات من مواطنين لنجدة أشخاص مشردين وبلا مأوى بعدد 34 شكوى‪.‬

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن المواطنين من جميع المحافظات سجلوا شكاوى على المنظومة (ماعدا محافظتى شمال وجنوب سيناء)، وكانت محافظة القاهرة أعلى عدد من الشكاوى والاستغاثات خلال هذه الفترة بعدد 2138 شكوى، يليهم مواطنو محافظة الجيزة بعدد 1496، ثم 301 شكوى من الشرقية، و 295 من القليوبية، و178 من الدقهلية، و162 من المنوفية