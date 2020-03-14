شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة.. تبدأ 7 يونيو وتنتهى 5 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

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جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمى لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.

وأوضح حجازى، أن الوزارة أخذت فى الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة فى طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدى فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.