شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة لمحافظ الجيزة.. حفر خطيرة فى شارع البطل تتسبب فى شلل مرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365، تحول شوارع منطقتي الدقى والمهندسين في محافظة الجيزة إلى حفر ومطبات عشوائية، بسبب تكسير في الأسفلت الخاص بالشوارع خاصة الشوارع الرئيسية، ما يتسبب فى حدوث شلل مرورى.

وفى شارع البطل أحمد عبد العزيز، انتشرت الحفر وتكسير الأسفلت، وخاصة في نزلة كوبرى أكتوبر اتجاه المهندسين وشارع جامعة الدول العربية، رغم أن الشارع يعد أحد أهم الشوارع الرئيسية والحيوية في الجيزة، حيث يعتبر الشارع مقصد كل من يريد الانتقال إلى وسط القاهرة، من خلال كوبرى أكتوبر وإلى محافظة الجيزة من خلال كوبرى الدقى.

ومما زاد من سوء الأمر موجة الطقس السيء التي تعرضت لها البلاد الخميس الماضى وأمس الجمعة، حيث تراكمت مياه الأمطار في الحفر والكسر مما حول الشوارع إلى برك ومستنقعات.

وناشد أهالى منطقة الدقى والمهندسين محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، التدخل لسرعة إعادة رصف الشوارع الرئيسية وأبرزها شارع البطل أحمد عبد العزيز، وشفط تجمعات مياه الأمطار بها، لتسيير الحركة المرورية خاصة مع انتظام المدارس والجامعات غدًا.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكافة الولاعات والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين .

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لشفط اي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة اضافة الي التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط اي آثار للمياه بمحيط المدارس او بداخلها .



اثار مياه الأمطار فى الحفر بشارع البطل أحمد عبد العزيز



الأهالى يناشدون سرعة إصلاح الأسفلت بشارع البطل أحمد عبد العزيز



الحفر فى شارع البطل أحمد عبد العزيز

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تكدس السيارات بشارع البطل بالدقى بسبب الحفر والمطبات العشوائية



شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى



شارع البطل أحمد عبد العزيز



شلل مرورى بسبب الحفر فى الشارع



شلل مرورى بسبب كسر الأسفلت



شلل مرورى فى شارع البطل أحمد عبد العزيز



شلل مرورى



كسر الأسفلت فى شارع البطل أحمد عبد العزيز