الأردن يعلن تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات المعنية فى الأردن اليوم السبت، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوعين تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وكانت فضائية سكاى نيوز، قد ذكرت في نبأ عاجل أمس الجمعة، نقلا عن مراسلها، أن الأردن أعلن خلوه من فيروس كورونا بعد شفاء المصاب الوحيد بالفيروس ومغادرته المستشفى.

وفيما قال متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز فى بريطانيا اليوم الجمعة إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما التى كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية، وقال المتحدث "نظرا لتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا (المستجد)، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام".

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 798 حالة، وكثف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إجراءات مكافحة فيروس كورونا أمس الخميس، وانتقل إلى ما يسمى "بمرحلة التأخير" التى تشمل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تهدف إلى إبطاء تفشى الفيروس.

وقال جونسون "نحن الآن نصل إلى المرحلة التالية... هذه ليست مجرد محاولة لاحتواء المرض بقدر الإمكان ولكن لتأخير تفشيه".