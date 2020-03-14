شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تجار مخدرات حاولوا استغلال انشغال الدولة بالأمطار لتهريب الكيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالت يقظة الأجهزة الأمنية دون تنفيذ مخططات تجار الكيف، باستغلال سوء الأحوال الجوية في ترويج المواد المخدرة، حيث نجحت مكافحة المخدرات في ضبط تشكيل عصابى وعامل بصيدلية، لقيامهم بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وإحباط محاولة جلب 120 ألف قرص عقار طبى مهربة جمركياً عبر ميناء غرب بورسعيد.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية جلب وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرايمة القائمة على عمليات الإتجار والترويج للأقراص المخدرة ، والتى حاولت إستغلال سوء الأحوال الجوية لممارسة نشاطهم الإجرامى بعيداً عن الرصد الأمنى ، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية قد حالت دون تنفيذ مخططاتهم، حيث رصدت الإدارة نشاط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار فى العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ومشاركة الجهات المعنية تم إستهداف وضبط المتهمين حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزتهم (30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً>

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (مدير صيدلية - بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عامل بذات الصيدلية) لقيامهما بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما، متخذين من الصيدلية محل عملهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ومشاركة الجهات المعنية تم إستهداف المتهمين وضبط العامل حال تواجده بالصيدلية، وعثر بالصيدلية على (30) قرص مخدر، و(1212) قرص من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع، و(13) أمبول من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع.

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وضبطت أجهزة الأمن (16200) قرص لعقار (أكتيفيد ، و(14752) قرص مجهول المصدر ومهرب وغير مسجل بوزارة الصحة، و(55) أنبوبة مرهم مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، و(6092) أمبول مجهول المصدر ومهرب وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومبلغ مالى ، و(2) هاتف محمول.

وفى سياقٍ متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح شركة إستراد وتصدير ومشمولها هدايا، وأن تلك الحاوية تحوى على خلاف الحقيقة كمية من العقاقير الطبية المهربة جمركياً، لصالح أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد محكوم عليه فى (4) قضايا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام أمكن ضبط المتهم، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص الحاوية وأسفرت أعمالها عن ضبط (6) كرتونة تحوى جميعها عدد ( 120,000) مائة وعشرون ألف قرص عقار خاص بالتخسيس.

وبلغت القيمة المالية والجمركية للمضبوطات والغرامة حوالى (2,636,400) إثنان مليون وستمائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.