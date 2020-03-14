شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: لن يتم إعادة التيار إلا بشكل آمن حفاظا على سلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لن يتم إعادة التيار الكهربائي بالمناطق التى تغمرها مياه الأمطار إلا بشكل فنى سليم، حفاظا على سلامة المواطنين والشبكة الكهربائية، موكدا أن هناك بعض المناطق التى ستستغرق وقتا لحين إعادة التيار لهم بسبب امتلاء أكشاك التوزيع بالمياه.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن وضع الانقطاعات فى تحسن بالمقارنة بالوضع أمس وأول أمس، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهوريه تعمل فى درجة الطوارئ القصوى لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح شاكر أن سرعة إعادة التيار الكهربائي بدون اتخاذ الإجراءات الفنية والالتزام بمعايير السلامة والأمان سيعرض المواطنين للخطر، موضحا أنه يجب علينا جميعا تحمل الظروف المناخية السيئة التى تمر بها البلاد.

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وأوضح شاكر، أن التوسعات وأعمال التطوير التى تمت حتى الآن بشبكتى النقل والتوزيع ظهرت أهميتها فى توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، رغم الظروف المناخية السيئة، موضحا أن وجود شبكات تغذية بديلة فى معظم الخطوط على مستوى الجمهورية مكن مراكز التحكم من سرعة إصلاح الأعطال، وإعادة التيار بشكل سريع للمواطن فى المناطق المتاح إعادة التيار بها للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد، أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة متواجدين بمركز التحكم القومى لشبكة التجمع لمتابعة إصلاح الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.