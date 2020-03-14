شكرا لقرائتكم خبر عن صور استعدادات الجالية المصرية للوقفة التضامنية أمام البيت الأبيض دفاعاً عن حقوق مصر المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداتها للوقفة التضامنية التي ستنظمها في الواحدة ظهر غداً الأحد أمام البيت الأبيض، لتوجيه رسالة تضامن مع الموقف المصرى في قضية سد النهضة، وحث الإدارة الأمريكية على ذلك بالمزيد من الجهد لدعم المفاوضات وحماية حقوق مصر المائية. وأعد أعضاء الجالية عدداً من اللافتات التي تطالب واشنطن بحث إثيوبيا على الانخراط مرة أخرى في مفاوضات واشنطن الخاصة بسد النهضة، حيث تم إعداد مجموعة من اللافتات والشعارات منها "كل أفريقيا ترفض ما تفعله إثيوبيا ضد مصر"، و"قبلنا بالمقترح الأمريكي.. فلماذا لا تقبل إثيوبيا"، و"المياه حق للحياة.. والتفاوض هو الطريق الأفضل بين الطرفين"، و"لماذا تتعنتوا ضد مصر يا إثيوبيا"، و"المصريون شعب النيل لديهم الحق مثلكم في مياه النيل". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور استعدادات الجالية المصرية للوقفة التضامنية أمام البيت الأبيض دفاعاً عن حقوق مصر المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.