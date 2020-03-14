فصل الكهرباء.. 8 إجراءات جديدة لتعليم القاهرة قبل عودة المدارس غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد محمد عطية، مدير التربية والتعليم والقاهرة، أن المديرية تعمل كخلية نحل لمواجهة آثار الطقس السيئ الذي مرت به البلاد

ومتابعة مدارس الإدارات الـ32 التابعة لها

حيث شكلت غرف عمليات بالمدارس والإدارات تحت إشراف مديري عموم الإدارات التعليمية المكلفة بمتابعة المدارس

ومدى جاهزيتها

لاستقبال الطلاب غدًا.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بكافة المستجدات والتأثيرات نتيجة حالة الطقس التي مرت بها البلاد

حيث تفقد مديري العموم وفرق المتابعة من الأزمات والكوارث والصيانة، حيث تم التنبيه على المدارس باتخاذ الإجراءات التالية:

- فصل التيار الكهربائي حال سقوط الأمطار حتى تجف الحوائط والجدران والأرضيات حرصًا على سلامة الطلاب.

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- التخلص من تجمعات المياه في الأفنية وفوق الأسطح.

- التعاون مع الحي حال سقوط الأشجار وإبلاغه فورًا لإزالتها.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء من خلال مسئول الصيانة بالمدارس.

- سرعة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على الفور.

- توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس والدواوين.

- الالتزام بتعليمات الوزارة والمحافظة ومتابعة الحالة الصحية للطلاب خلال الفترةالمقبلة بالتنسيق مع الزائرة الصحية

لحظة بلحظة.