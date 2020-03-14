وفاة سيدة وإغلاق 4 طرق.. التنمية المحلية تكشف آخر نتائج السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين اليوم السبت للاطمئنان على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية.

وأشاد شعراوي، بجهود كافة العاملين بالأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالتعاون مع العاملين بشركات مياه الشرب والصحي والقطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظات وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة.

وطالب الوزير، المحافظين بمواصلة بذل كافة الجهود الممكنة للانتهاء من التعامل مع آثار وتداعيات مياه الأمطار الغزيرة في المحافظات، كما تفقد لليوم الثالث على التوالي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وتقارير متابعة جهود المحافظات للتعامل مع موجة الطقس السيئ وشدة الرياح.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى وجود تحسن كبير في حالة الطقس والجو بكافة المحافظات حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم، لافتًا إلى استمرار جهود محافظة القاهرة لعمليات شفط تجمعات المياه على مستوى الأحياء والطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع تراكمات المياه بالطرق الرئيسية بمحافظة الجيزة ويجرى رفع المياه من الطرق الفرعية وبعض المراكز والقرى

وأضاف شعراوي، أنه فيما يخص ما شهدته قرية الدسيمي بمركز الصف، تم التواصل مع محافظة الجيزة لمتابعة تطورات الموقف والإشارة إلى أنه تم إرسال قافلة إنسانية تشمل كمية من مسلتزمات المعيشة الأساسية لأهالي القرية المتضررين من أزمة السيل بالإضافة إلى وصول 3 فرق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للدعم والمشاركة في عمليات شفط المياه.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار المحافظات في جهود شفط تجمعات مياه الأمطار ومن بينها القليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.

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وأوضح الوزير، أن التيار الكهربائي عاد لجميع المناطق بمحافظة القليوبية، كما شهدت محافظة المنوفية هبوطًا بالطريق الإقليمي بأشمون أمام قرية مؤنسة وكفر الطرانية اتجاه الخطاطبة مما أدى إلى سقوط حاجز الطريق بالرصيف وجزء من الأسفلت عرض 1 متر وطول 7 أمتار ولا توجد أي خسائر في الأرواح، وعلى الفور تم إبلاغ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد الطريق لمتابعة الموقف.

وأشار الوزير شعراوي، إلى استمرار غلق طريقي (شرم الشيخ – النفق)، و (طابا – نوبيع)، وطريق مفارق كاترين ووادي فيران بمحافظة جنوب سيناء، كما تم إغلاق طريق السخنة السويس لسرعة السيل وتحويل طريق السخنة إلى طريق الجلالة.

وأضاف شعراوي، أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى انهيار منزل ريفي بالكليو 2 عزبة عبدالرحيم بجوار مسجد النور بقرية الحجاز، مما أسفر عن وفاة مواطنة تدعى سعدية محمود إبراهيم 33 سنة، مضيفًا: "محافظة بني سويف تواصل جهودها لترميم الجزء المتضرر من مخر السيل بقرية سنور والذي تسبب في تضرر مجموعة من الأسر، كما تم صرف الدعم اللازم لتلك الأسر وفضلوا البقاء لدى بعض أقاربهم".

وقال وزير التنمية المحلية، إن محافظة المنيا وقع بها انجراف لـ6 سيارات عند الكيلو 176 بالطريق الصحراوي الشرقي بحري الشيخ فضل مركز بني مزار نتيجة هبوط أرضي بالطريق مما أسفر عن بعض الإصابات بين المواطنين.

وفي الفيوم تعرضت قرية أصلان بمركز طامية لارتفاع منسوب المياه بالشوارع بعد انسداد الصرف المغطي بوسط القرية وجاري مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية وباقي الجهات المعنية لحل المشكلة.

وفي محافظة الوادي الجديد، أشار شعراوي، إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لإصلاح الكهرباء بقرية الكويت، وفي أسوان تم رصد بقعة زيت بمجرى نهر النيل بجوار محطة مياه الشرب بنجع الشيخ على أبوالريش وتم تفتيت بقعة الزيت والانتهاء من التعامل معها بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وطالب شعراوي، غرفة العمليات، بالاستمرار في جهود المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.